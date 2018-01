வங்கதேச அகதிகளை அடையாளம் காண தேசிய குடிமக்கள் வரைவு பதிவேடு: 1.9 கோடி பேர் கொண்ட முதல்கட்ட பட்டியலை வெளியிட்டது அசாம் அரசு

அசாமில் குடியேறிய வங்கதேச அகதிகளை தனியாக அடையாளம் காணும் வகையில், முதல்கட்ட தேசிய குடிமக்கள் வரைவு பதிவேடு மாநில அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அசாமில் 3.29 கோடி மக்கள் வசிக்கின்றனர். அசாம் மாநிலம் வங்கதேசத்தை ஒட்டி அமைந்துள்ளதால் அங்கு வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்த அகதிகள் குடி யேறி விடுகின்றனர். இதனால் யார் அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், யார் வங்கதேசத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதில் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. அசாம் மக்களோடு மக்களாக அவர்கள் கலந்து வசித்து வருவதால் அதிகாரிகளுக்கு அவர்களை இனம் பிரிப்பதில் சிக்கல் உள்ளது.

இதைத் தடுப்பதற்காக அங்கு தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டை அசாம் மாநில அரசு தயார் செய்து வருகிறது. இதற்காக அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்களின் பெயர்களைச் சரிபார்த்தல், ஆவணங்களைச் சரிபார்த்தல் என பல முறைகளில் அசாம் மாநில அதிகாரிகள் இந்த பதிவேட்டைத் தயார் செய்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் முதன்முறையாக 1.9 கோடி பேர் அடங்கிய தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு வரைவு நேற்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தேசிய மக்கள் தொகைப் பதிவாளர் சைலேஷ் இதுகுறித்து நிருபர்களிடம் கூறும்போது, “இது பகுதி அளவிலான வரைவு பதிவேடுதான். இதில் 1.9 கோடி அசாம் மக்களின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இவை அனைத்தும் சரிபார்க்கப்பட்டு பெயர்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

எஞ்சியுள்ள நபர்களின் பெயர்கள், ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு வருகின்றன. சரிபார்க்கும் பணிகள் முடிந்ததும் மற்றொரு வரைவுப் பதிவேடாக அது வெளியிடப்படும்” என்றார்.

தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரதீக் ஹஜேலா கூறும்போது, “முதல் வரைவு பதிவேட்டில் பெயர் இடம்பெறாததால் மக்கள் வருத்தப்படத் தேவையில்லை. அடுத்த வரைவுப் பதிவேட்டில் அவர்களது பெயர் இடம்பெறும். சரிபார்க்கும் பணிகள் நீண்ட காலமாக நடைபெற்று வருகின்றன. ஒரு குடும்பத்தில் சிலரது பெயர்கள் விடுபட்டிருந்தாலும் அதுகுறித்து அவர்கள் கவலைப்படத் தேவையில்லை.

சரிபார்ப்புப் பணிகள் முழுமையாக முடியும்போது அனைவரது பெயர்களும் பட்டியலில் இடம்பெறும். 2018 இறுதியில் இந்தப் பணிகள் நிறைவடையும்” என்றார். இந்தப் பணிகளுக்காக 68.27 லட்சம் குடும்பங்களிடமிருந்து 6.5 கோடி ஆவணங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. – பிடிஐ

