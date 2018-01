தாக்குதலை தவிர்க்கும் ஒப்பந்தப்படி அணுசக்தி நிலையங்கள் பட்டியல்: இந்தியா – பாகிஸ்தான் பரிமாற்றம்

இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் தத்தமது நாட்டில் உள்ள அணுசக்தி நிலையங்கள் தொடர்பான பட்டியலை நேற்று பரிமாறிக் கொண்டன.

இந்தியா – பாகிஸ்தான் இடையே போர் ஏற்படுமானால் இரு நாடுகளும் எதிர் நாட்டின் அணுசக்தி நிலையங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவதற்கு தடை விதிக்கும் ஒப்பந்தம் 1988-ம் ஆண்டு, டிசம்பர் 31-ம் தேதி கையெழுத்தானது. இந்தியா – பாகிஸ்தான் இடையிலான இந்த ஒப்பந்தம் 1991-ம் ஆண்டு ஜனவரி 27-ம் தேதி அமலுக்கு வந்தது.

இதன்படி இரு நாடுகளும் தத்தமது நாட்டில் உள்ள அணுமின் நிலையம் உள்ளிட்ட அணுசக்தி அமைப்புகளின் விவரங்களை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி முதல் தேதியில் பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும். கடந்த 1992-ம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ம் தேதி, முதல்முறையாக இரு நாடுகளும் இந்தப் பட்டியலை பகிர்ந்துகொண்டன.

இந்நிலையில் நேற்று 27-வது முறையாக இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் தத்தமது நாட்டில் அணுசக்தி நிலையங்கள் குறித்த பட்டியலை பகிர்ந்துகொண்டது. இந்தப் பரிமாற்றம், டெல்லி மற்றும் இஸ்லாமாபாத்தில் உள்ள இரு நாட்டு தூதரகங்கள் வாயிலாக நேற்று ஒரே நேரத்தில் நடைபெற்றது.

பாகிஸ்தான் சிறையில் உள்ள, இந்திய கடற்படை முன்னாள் அதிகாரி குல்பூஷன் ஜாதவை அவரது தாயும் மனைவியும் சந்திக்க அனுமதிக்கப்பட்டபோது அவமரியாதை செய்யப்பட்டதாக இந்தியா குற்றம் சாட்டியது. இரு நாடுகள் இடையே கசப்புணர்வு அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்தப் பரிமாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. – ஏஎன்ஐ

