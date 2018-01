புத்தாண்டு 2018: கரையோரம் கரைபுரண்ட உற்சாகம்

புத்தாண்டு ‘2018’ இனிதே பிறந்துள்ளது. இதையொட்டி, நேற்று முன்தினம் இரவு தொடங்கிய உற்சாகக் கொண்டாட்டங்கள் விடிய விடிய நீடித்தது.

பட்டாசு கொளுத்துவது, பரஸ்பரம் வாழ்த்து கூறுவது என்று ஊரெங்கும் புத்தாண்டை வரவேற்றாலும், கடலோரப் பகுதிகளில் உற்சாகம் இன்னும் அதிகமாகவே கரைபுரண்டது. சென்னை, புதுச்சேரி உட்பட கரையோரம் நெடுகிலும் நள்ளிரவுக் கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டின. அதில் இருந்து சில.

புதுச்சேரி கடற்கரை காந்தி திடல் முன்பு நள்ளிரவில் ஆயிரக்கணக்கானோர் திரண்டு ஒருவருக்கொருவர் புத்தாண்டு வாழ்த்துகளை பகிர்ந்து மகிழ்ந்தனர். வந்திருந்த அனைவரும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தை ஆர்வத்துடன் தங்கள் மொபைலில் பதிவு செய்தனர். படம்: எம்.சாம்ராஜ்

வானில் பட்டாசுகள் படபடக்க… மத்தாப்புகள் மினுமினுக்க… இளைஞர்களின் உற்சாக நடனம். படம்: க.ஸ்ரீபரத்

புத்தாண்டு விடுமுறை தினம் என்பதால் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் நேற்று கூட்டம் அலைமோதியது. குழந்தைகளுடன் குடும்பம் குடும்பமாக மக்கள் குவிந்ததால் மணற்பரப்பே தெரியாத அளவுக்கு மனிதத் தலைகளாகக் காட்சியளித்தது. படம்: ம.பிரபு



Source: The Hindu

Happy new year 2018: coastal increase with enthusiasm.

Happy new year 2018 ‘ partner ‘ has been born. This, in turn, started the day before yesterday night, rousing celebration video v