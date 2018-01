மானாமதுரை: மானாமதுரை அருகே கீழப்பசலை கிராமத்தில் 10ம் வகுப்பு மாணவி தீக்குளித்தார். சங்கமங்கலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பிளஸ் ஒன் மாணவன் கிண்டல் செய்ததால் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார். தீக்குளித்த மாணவி உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மதுரை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

Source: Dinakaran

In the village of keelappasalai near manamadurai manamadurai standard student set himself alight.