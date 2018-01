தேசிய மருத்துவ ஆணைய விவகாரத்தில் மருத்துவர்களின் கருத்தை மத்திய அரசு கேட்க வேண்டும்: அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்

தேசிய மருத்துவ ஆணைய விவகாரத்தில் மருத்துவர்களின் கருத்தை மத்திய அரசு கேட்க வேண்டும் என தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறியுள்ளார்.

இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலுக்குப் பதிலாக, தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அமைப்பதற்கான மசோதாவை, மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டா மக்களவையில் தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டு ஆணையம் அமைக்கப்பட்டால் அது மக்களையும், மருத்துவர்களையும் நேரடியாக பாதிக்கும் எனக்கூறி நாடு முழுவதும் மருத்துவர்கள் இன்று (செவ்வாய்) ஒருநாள் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதுகுறித்து தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது:

“சுகாதாரத்துறையைப் பொறுத்தவரை மற்ற மாநிலங்களில் உள்ள நிலைமை இங்கு இல்லை. தமிழகத்தில் ஒரு லட்சம் மருத்துவர்கள் பணி புரிகின்றனர். இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலுக்கு பதிலாக, தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அமைக்கும் மசோதாவை, மருத்துவர்களிடம் கலந்தாலோசித்தே, மத்திய அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும்.

இந்த மசோதாவில் உள்ள சில ஷரத்துகளை நீக்க வேண்டும் என, தமிழகத்தின் சார்பில் எங்கள் கருத்துகளை ஏற்கெனவே பதிவு செய்துள்ளோம். இதில், சுகாதாரத்துறையில் முன்னேறிய மாநிலமான தமிழகத்திற்கு கூடுதல் பிரதிநிதித்துவம் வழங்க வேண்டும் என கோரியுள்ளோம்.

மருத்துவர்களின் வேலை நிறுத்தத்தால் தமிழகத்தில் பாதிப்பு எதுவும் இல்லை. அரசு மருத்துவர்கள் ஒருமணிநேரம் மட்டும் அடையாள வேலைநிறுத்தம் செய்துவிட்டு பணிக்குத் திரும்பி விட்டனர். தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் அறுவை சிகிச்சை, அவசர சிகிச்சைகள் பாதிக்கப்படவில்லை” என அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறினார்.

Source: The Hindu

