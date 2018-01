முத்தலாக் தடை சட்டத்தை எதிர்த்து வழக்கு: முஸ்லிம் தனிச்சட்ட வாரியம் முடிவு

முத்தலாக் தடை சட்டத்தை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர அகில இந்திய முஸ்லிம் தனிச்சட்ட வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது.

உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை தொடர்ந்து முத்தலாக் தடை மசோதாவை மத்திய அரசு மக்களவையில் கடந்த வாரம் நிறைவேற்றியது. இந்த மசோதாவுக்கு முஸ்லிம் தனிச்சட்ட வாரியம் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. இவர்களின் எதிர்ப்பை மீறி அந்த மசோதா, மாநிலங்களவையில் இன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாநிலங்களவையில் நிறைவேறிய பிறகு, குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்தவுடன் இது சட்டமாகி விடும்.

இந்நிலையில் முஸ்லிம் தனிச்சட்ட வாரியத்தின் மூத்த உறுப்பினரான ஜபர்யாப் ஜிலானி ‘தி இந்து’விடம் கூறும்போது, “இந்த மசோதாவை, இந்திய முஸ்லிம்கள் ஜனநாயக முறையில் எதிர்த்து போராட முடிவு செய்துள்ளனர். எந்தவொரு தவறான சட்டத்துக்கு எதிராகவும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர முடியும். இதன்படி வழக்குத் தொடர எங்கள் வாரியத்தின் சட்டப்பிரிவும் பரிந்துரைத்துள்ளது. எனவே குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு பிறகு நாங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர உள்ளோம்” என்றார்.

முஸ்லிம் தனிச்சட்ட வாரியத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் மவுலானா கலீல் உல் ரஹ்மான சஜாத் நோமானி கூறும்போது, “மசோதாவை அறிமுகம் செய்வதற்கு முன் எங்கள் வாரியம் மற்றும் முஸ்லிம் பெண் அமைப்புகளிடம் அரசு ஆலோசனை நடத்தியிருக்க வேண்டும். ஆனால் அவ்வாறு ஆலோசனை நடத்தவில்லை என்பதற்காக இதை நாங்கள் எதிர்க்கவில்லை. இந்த மசோதா உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு மற்றும் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக இருப்பதால் எதிர்க்கிறோம்” என்றார்.

இதற்கிடையே, ஷியா பிரிவின் உ.பி. முஸ்லிம் தனிச்சட்ட வாரியம் இந்த மசோதாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. இதில் முத்தலாக் கூறும் ஆண்களுக்கான தண்டனையை 3-ல் இருந்து 10 ஆண்டுகளாக உயர்த்த வேண்டும் என கோரியுள்ளது. இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ஷியா வாரியத்தின் தலைவர் மவுலானா யாஹுப் அப்பாஸ் நேற்று கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். இதேபோல் முத்தலாக் வழக்கின் முக்கிய மனுதாரர்களில் ஒருவரான பாரதிய முஸ்லிம் பெண்கள் போராட்டக் குழுவினரும் மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளனர்.

இதுகுறித்து போராட்டக் குழுவின் இணை நிறுவனரான ஜக்கியா சோமன் கூறும்போது, “குற்றம் சாட்டப்படும் ஆண்களிடம் விசாரணைக்காக நீதிமன்ற அனுமதி பெற வேண்டும். மேலும் ஆண்களுக்கு ஜாமீனில் விடுதலையாகும் வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் முஸ்லிம் பெண்கள் இந்த சட்டத்தை தவறாகப் பயன்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. இந்த சட்டத்தில் மேலும் சில வழிமுறைகள் மாற்றப்பட வேண்டும்” என்றார்.

