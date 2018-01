மணப்பாறை, வையம்பட்டி கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் ஜனவரி விழா : ஜல்லிக்கட்டு காளைகளுக்கு ஆசிர்வதிப்பு

மணப்பாறை: மணப்பாறை, வையம்பட்டி பகுதி கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் ஜனவரி விழாவில் ஜல்லிக்கட்டு காளைகளுக்கு ஆசிர்வாதம் செய்யப்பட்டன. திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே உள்ளது முத்தப்புடையான்பட்டி கிராமம். இந்த கிராமத்தில் கிரிஸ்துமஸ் மற்றும் ஆங்கில புத்தாண்டை சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்ற னர். மேலும் இங்கு உள்ளவர்கள் விவசாயம் சார்ந்த தொழிலில் அதிகம் ஈடுபட்டுள்ளதால் மாடுகள் மற்றும் காளைகளை வளர்த்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் ஆண்டுதோறும் தைத்திருநாளை முன்னிட்டு இப்பகுதியில் நடைபெறும் ஜல்லி க்கட்டு போட்டிகளில் தங்களது காளைகளை பங்கு பெற செய்து வெற்றி வாகை சூடி மகிழ் ந்து வருகின்றனர். இதன் ஒரு கட்டமாக தங்களது குடும்பத்தில் ஒருவராக பாவித்து வளர்த்து வரும் காளை களை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 1ம் தேதி தங்களது ஊரிலுள்ள தேவாலயத்திற்கு அழை த்து சென்று காளைகளுக்கு ஆசிர்வாதம் பெறும் நிகழ்ச்சியும் நடந்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு ஜனவரி 16ம் தேதி தொடங்கி மணப்பாறை பகுதியில் பல்வேறு இடங்களில் ஜல்லிக்கட்டு விழா நடபெற உள்ளது. இதனால் பொத்த மேட்டுப்பட்டி மற்றும் முத்தப் புடையான் பட்டியில் காளை வளர்ப்பவர்கள் ஜனவரி 1ம் தேதியான நேற்று காளைகளை அலங்கரித்து அவைகளை தேவாலயத்திற்கு அழைத்து வந்தனர். பின்னர் அங்குள்ள பங்குத்தந்தையிடம் காளைகளுக்கு புனிதநீர் தெளித்து ஆசீர்வாதம் பெறும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில் நூற்றுக்கணக்கான காளைகள் கலந்து கொண்டன. முத்தப் புடையான்பட்டியில் பங்குத்தந்தை ஜோசப் சார்லஸ் ஜல்லிக்கட்டு காளைகளுக்கு புனித நீர் தெளித்து ஆசீர்வதித்தார். ஊர் மணியம் தாமஸ் தலைமையில் ஊரிலுள்ள காளைகள் அணிவகுத்து ஆசி பெற்று சென்றன. ஆரோக்கியம், ஜெயசீலன், ஆரோக்கியசாமி, எட்வின், பீட்டர், மரிய ஆரோக்கியம் உள்பட ஊர் முக்கியஸ்தர்கள் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர். இப்பகுதியில் நடந்த ஜனவரி விழாவை காண ஏராளமான பொதுமக்கள் திரண்டு வந்திருந்தனர். இது போல வையம் பட்டி அருகேயுள்ள கருங்குளம் கிராமத்திலும் காளைகள் ஆசீர்வாதம் பெறும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில் நூற்றுக்கணக்கான காளைகள் பங்கு பெற்றன.

