விபத்துக்களை குறைக்க தெற்கு ரயில்வேயில் புதிய ரக ரயில் பெட்டிகள் தயாரிப்பு பணி தீவிரம்

நெல்லை: விபத்துக்களில் உயிர்பலிகளை குறைக்கும் வகையில் புதிய ரக ரயில் பெட்டிகளை தெற்கு ரயில்வே தயாரித்து வருகிறது. திருவனந்தபுரம் கோட்டத்தில் இயக்கப்பட உள்ள இந்த ரயில்பெட்டிகள் தற்போது நெல்லையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. தெற்கு ரயில்வே பயணிகளின் வசதிக்கேற்ப பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை கையாண்டு புதிய ரயில்பெட்டிகளை தயாரித்து வருகிறது. சாதாரணமாக தற்போது புழக்கத்தில் உள்ள ரயில்பெட்டிகள் மாற்றப்பட்டு, புதிய எல்ஹெச்பி ரக ரயில் பெட்டிகள் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பிரசிலும் புகுத்தப்பட்டு வருகிறது. நெல்லை மற்றும் பொதிகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் விரைவில் எல்ஹெச்பி ரேக் பெட்டிகளுடன் இயக்கப்பட உள்ளன. சாதாரண பெட்டிகளில் ஒரு கோச்சிற்கு 72 இருக்கைகள் இருப்பது வழக்கம். புதிய பெட்டிகளில் 80 இருக்கைகள் இருக்கும். பெட்டியின் நீளம் சாதாரண பெட்டிகளை விட 1.2 மீட்டர் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கும். இதன் தொடர்ச்சியாக தெற்கு ரயில்வே தற்போது தொழில்நுட்பங்களை புகுத்தி புதிய ரக ரயில்பெட்டிகளில் விபத்துக்களை குறைக்கும் வகயைில் நவீன யுக்திகளை கையாண்டு வருகிறது. பழைய ரயில்பெட்டிகளில் ஒவ்வொரு பெட்டிக்கும் இடையில் ஸ்கூரு கப்ளிங் வைத்து இணைப்புகள் காணப்படும். இதில் ஒரு ரயில் பெட்டி விபத்தில் சிக்கும்போது அதன் பின்னால் வரும் பெட்டிகள் ஒன்றொடோடு ஒன்று மோதி விபத்துக்கள் அதிகரிக்கும். புதிய ரக பெட்டிகளில் ஒவ்வொரு பெட்டிக்கும் இடையே ‘சிபிசி கப்ளிங்’ இணைக்கப்பட்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒரு ரயில் பெட்டி தடம் புரண்டாலோ அல்லது விபத்தில் சிக்கினாலே அதற்கு பின்னால் வரும் பெட்டிகள் முதல் பெட்டியின் மீது மோதுவது தவிர்க்கப்படும். இத்தகைய தொழில்நுட்பத்தில் தயாரான ரயில் பெட்டிகள் தற்போது சென்னை பெரம்பூர் ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் (ஐசிஎப்) தயாரிக்கும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு அம்சங்கள் கொண்ட இந்த ரயில் பெட்டியில் பயோ டாய்லெட் உள்ளிட்ட சுகாதார அம்சங்களும் இடம் பெற்றுள்ளன. திருவனந்தபுரம் கோட்டத்தில் வரும் நாட்களில் இத்தகைய ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ள நிலையில், அதற்கான பெட்டிகள் சென்னையில் இருந்து நெல்லைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு தற்போது தயார் நிலையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. நெல்லை ரயில் நிலையத்தில் கடந்த ஒரு வாரமாக இந்த ரயில் பெட்டி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. நெல்லைக்கு வரும் பயணிகள் புதிய விரைவு ரயில் பெட்டிகளை ஆர்வமுடன் பார்த்து செல்கின்றனர். அந்தியோதயா உள்ளிட்ட புதிய ரயில்கள் நெல்லைக்கு வர வேண்டிய சூழலில் பயணிகள் ஒரு வித ஏக்க பெருமூச்சோடு இந்த ரயில் பெட்டிகளை பார்த்து செல்கின்றனர். நெல்லையில் நிற்கும் புதிய ரயில் பெட்டிகளானது ஜன சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் போன்று முழுக்க முழுக்க சேர் கார்களை கொண்டு இயக்கப்பட உள்ளதாக திருவனந்தபுரம் கோட்ட வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Source: Dinakaran

English summary

To reduce accidents in the new southern railway train product type of work intensity

Paddy: lives in accidents in order to reduce the number of new type of train coaches to prepare welcome southern railway