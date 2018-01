அட்டகாசம்… சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் பரட்டை, சப்பானிகளின் “69 வயதினேலே…”

சென்னை: தற்போதைய அரசியல் நிலைமையை சித்தரித்து தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தின் அறிவிப்பு பலகை ஒன்றில் எழுதப்பட்ட வாசகங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக ஷேர் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. பாரதிராஜாவின் 16 வயதினேலே திரைப்படத்தை முன்வைத்து 69 வயதினிலே… என்ற தலைப்பில் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தின் அறிவிப்பு பலகையில் இடம்பெற்றிருக்கும் வாசகங்கள்: ‘மயிலின்’ ஆட்சி முடிந்துவிட்டது

‘பரட்டை’ ஆள வரப்போவதாக

சொல்லிவிட்டார்!

‘சப்பானி’களும் தயாராகி

விட்டனர்!

அந்த டாக்டரும் ‘வெறி’யுடன்

காத்திருக்கிறார்! பாவம்

மக்கள்தான் ‘குருவம்மாக்கள்’

போல் நொந்து

சாகவேண்டியுள்ளது.

