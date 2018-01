பாபா முத்திரை.. வளைந்த பாம்பு.. ரஜினி வெப்சைட்டில் இத்தனை சிறப்பம்சங்களா!

அரசியல்வாதி ரஜினியின் கொள்கை என்ன?-மக்கள் கேள்வி- வீடியோ

சென்னை: ரஜினி தனது அரசியல் பிரவேசத்தை அறிவித்துவிட்டார். டிசம்பர் 31ல் வந்த அவரின் அறிவிப்பை மூன்று நாட்கள் ஆகியும் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

மேலும் சட்ட மன்ற தேர்தலில் அவர் போட்டியிட போவதாக கூறியுள்ளதால் ரசிகர்கள் இன்னும் உற்சாக மிகுதியில் இருக்கிறார்கள். உலகம் முழுவதும் இவரது அரசியல் அறிவிப்பு மக்களை கவர்ந்து இருக்கிறது.

இந்த நிலையில் நேற்று யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் இவர் தன்னுடைய இணையதள பக்கத்தை திறந்து இருக்கிறார்.

Source: OneIndia

English summary

Baba stamp. The curved serpent. Voila in Rajini’s website chirappamsangala!

What is the policy?-people politician Rajini’s question-video Chennai: Rajini its apolitical arivithuvit