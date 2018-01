2018 ஆம் ஆண்டின் முதல் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி : புதுக்கோட்டையில் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தொடக்கி வைத்தார்

புதுக்கோட்டை : புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் 2018 ஆம் ஆண்டின் முதல் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தொடக்கி வைத்தார். தமிழ்நாட்டில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் தான் அதிக ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடைபெறுவது வழக்கம்.புத்தாண்டை வரவேற்கும் விதமாக தச்சங்குறிச்சியில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கொடியசைத்து தொடக்கி வைத்தார். தமிழக அரசின் துணையோடு மாநிலம் முழுவதும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடைபெறும் என்றும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார். பொங்கலுக்கு முன்பே தொடங்கும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாடுபிடி வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர்.500க்கும் மேற்பட்ட காளைகளும் பங்கேற்றன. இந்த போட்டியை ஏரளமான பொதுமக்கள் நேரடியாக பார்த்து மகிழ்ந்தனர்.இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் கணேஷ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Jallikattu competition during the first six months of the year 2018: a Minister in Pudukkottai vijayabaskar initiated

During the year 2018 in pudukottai district of Pudukkottai: jallikattu competition started the first Minister vijayabaskar