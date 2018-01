கடும் மணல் தட்டுப்பாடு கட்டுமான பணிகள் பாதிப்பு

உளுந்தூர்பேட்டை: உளுந்தூர்பேட்டை பகுதியில் கடந்த 3மாதங்களாக மணலுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் கட்டுமான பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. மணலுக்கு பதிலாக கருங்கல் ஜல்லித்துகள்களை கட்டுமான பணிக்கு பயன்படுத்தி வருவதால், அதன் விற்பனை தீவிரமடைந்துள்ளது. விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் கடந்த 3 மாதங்களுக்கும் மேலாக கடுமையான மணல் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. இதனால் கட்டுமான பணிகள் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் டயர் மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள், கட்டுமான தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டு வரும் அனைவரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் டயர் மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் ஆறு மற்றும் ஓடைகளில் உரிய அனுமதியுடன், குறைந்த அளவிலான கட்டணம் செலுத்தி மணல் எடுக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுக்கு கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தொடர்ந்து உளுந்தூர்பேட்டை பகுதியில் தொடர்ந்து நிலவி வரும் மணல் தட்டுப்பாட்டால் பல்வேறு கட்டிடங்கள் பாதியில் நிற்கிறது. இதனால் விரக்தியடைந்த பலர் தற்போது கிரஷரில் இருந்து கருங்கல் ஜல்லித்துகள்களை வாங்கி அதனுடன் சிமெண்ட் கலந்து கட்டிடப்பணிகளை செய்து வருகின்றனர். மணல் தட்டுப்பாடு இன்றி கிடைக்கும் வரையில் இந்த ஜல்லி கிரஷர்களை வாங்கிதான் கட்டுமான பணிகளை தொடர வேண்டும் என்பதால் தற்போது கிரஷர்களில் ஜல்லித்துகள்கள் அதிகளவு சேகரிக்கும் பணியில் கிரஷர் உரிமையாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த கிரஷர் துகள்களை சிமெண்ட் உடன் சேர்ந்து கட்டுமான பணிகளை செய்தால் உரிய தரமானதாக இருக்குமா என்பது சந்தேகம் என்றாலும் மணல் கிடைக்காததால் வேறு வழி இல்லாமல் இந்த பணியில் தொழிலாளர்கள் மற்றும் கட்டிட உரிமையாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் தங்குதடையின்றி மணல் கிடைக்க மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

The impact of a severe shortage of sand for construction works

