புத்தாண்டு மது விற்பனை ரூ.211 கோடி: கடந்த ஆண்டை மிஞ்சியது

புத்தாண்டை ஒட்டி ரூ.200 கோடிக்கு மதுவிற்பனை செய்ய டாஸ்மாக் நிர்ணயித்த எல்லையைக் கடந்து ரூ. 211 கோடிக்கு விற்பனை ஆனது. இது கடந்த ஆண்டை விட அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

புத்தாண்டையொட்டி தமிழகத்தில் 211 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மது விற்பனை நடைபெற்றுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. டிசம்பர் 31-ம் தேதி மற்றும் ஜன.1 க்கு ரூ.200 கோடி ரூபாய்க்கு மது விற்பனை செய்ய டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தினர் திட்டமிட்டிருந்தனர்.

கடந்த ஆண்டு மதுக்கடைகளை மூடியது. மதுவுக்கு எதிரான போராட்டம் காரணமாக ரூ.180 கோடி அளவில் விற்பனை ஆனது. இந்தாண்டு இது இன்னும் குறைய வாய்ப்பு உள்ளது என்று கூறப்பட்டது. மதுபானங்கள் விலையும் உயர்த்தப்பட்டது. ஆனால் அதை எல்லாம் தாண்டி இந்த ஆண்டு மது விற்பனை அதிகரித்துள்ளது. டாஸ்மாக் நிர்ணயித்த இலக்கை தாண்டி விற்பனை அதிகரித்துள்ளது.

டிசம்பர் 31-ந்தேதி காலை முதல் தொடங்கிய விற்பனை நேரம் செல்ல செல்ல அதிகரித்தது.

31-ம் தேதி அன்று ரூ.117 கோடி அளவிலும் ஜனவரி 1-ம்தேதியன்று ரூ.94 கோடி அளவிலும் மது விற்பனை நடந்துள்ளதாக டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மொத்தம் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் மூலம் ரூ.211 கோடிக்கு மது விற்பனை ஆகியுள்ளதாகவும், இது கடந்த ஆண்டை விட 30 கோடி ரூபாய் அதிகம் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆனாலும் தீபாவளி விற்பனையை இந்த விற்பனை தாண்ட முடியவில்லை. கடந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி ரூ.244 கோடி மது விற்பனை நடந்துள்ளது. தீபாவளி பண்டிகைக்கு முந்தைய நாள் ரூ.113 கோடிக்கும், தீபாவளி பண்டிகை அன்று ரூ.131 கோடிக்கும் என 2 நாட்களில் ரூ.244 கோடிக்கு மது விற்பனை நடந்தது.

வார நாட்களில் ரூ.70 கோடி முதல் ரூ.80 கோடி வரையிலும், விடுமுறை தினங்களில் ரூ.90 கோடி முதல் ரூ.100 கோடி வரையிலும் சராசரியாக மது விற்பனை இருந்து வருகிறது.

