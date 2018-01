கோவை மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் மூடப்படாது : பாஸ்போர்ட் அதிகாரி தகவல்

கோவை: கோவை மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் மூடப்படாது என்று பாஸ்போர்ட் அதிகாரி சிவகுமார் கூறியுள்ளார். கோவை மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்துக்கு விரைவில் சொந்த கட்டடம் கட்டப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். திருப்பூர், நாமக்கல் தலைமை தபால் நிலையங்களில் பாஸ்போர்ட் சேவா கேந்திர மையம் தொடங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Coimbatore regional passport offices will not be closed: the passport officer information

Coimbatore: Coimbatore regional passport offices will not be closed, said Sivakumar passport officer has said. Coimbatore regional Baath