சென்னை: தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. கடலில் இருந்து கிழக்கு திசை நோக்கி வீசும் கற்று காரணமாக மழை பெய்யலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Moderate rain chances in Tamil Nadu

