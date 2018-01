தேசிய மருத்துவ கவுன்சில் மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு : நாடு முழுவதும் மருத்துவர்கள் போராட்டம்

சென்னை: இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலை கலைத்து விட்டு தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அமைக்கும் மசோதாவை வாபஸ் பெற கோரி நாடு முழுவதும் மற்றும் தனியார் மருத்துவர்கள் ஒரு நாள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவர்களுக்கு ஆதரவாக அரசு மருத்துவர்களும் ஒரு மணி நேரம் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். 25 பேர் கொண்ட தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அமைக்கும் மசோதா மக்களவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் விதி 156ன்படி எம்பிபிஎஸ் படித்தால் மட்டும்தான் அலோபதி மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க முடியும். இந்த மசோதாவில் சித்தா, ஆயுர்வேதம் பயின்றவர்களும் தனி கவுன்சிலில் பதிவு செய்துவிட்டு எந்தவித தேர்வுமின்றி அலோபதி மருத்துவர்களாக செயல்படலாம். இந்த மசோதாவில் மேலை நாட்டு மருத்துவர்கள் தகுதித்தேர்வு இன்றி பணியாற்றலாம் என விதிகள் தளர்த்தப்பட்டு உள்ளது. இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து தான் தனியார் மருத்துவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மத்திய அரசின் இந்த மசோதாவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாடு முழுவதும் காலை 6:00 – மாலை, 6:00 மணி வரை புறநோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்காமல், போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக இந்திய மருத்துவர்கள் சங்கம் அறிவித்தது. இதன்படி நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தால் வெளிநோயாளிகளுக்கான மருத்துவ சேவையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் திருவள்ளூர், வேலூர், சேலம், கிருஷ்ணகிரி, நெல்லை, கோவை, சென்னை மற்றும் தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களிலம், அரசு மருத்துவமனை டாக்டர்களும் பணியை ஒரு மணிநேரம் புறக்கணித்து தர்ணா போராட்டம் நடத்தினார். இதனால், சிகிச்சை பெற வந்த வெளி நோயாளிகள் பாதிக்கப்பட்டனர். அவசர சிகிச்சை பிரிவில் டாக்டர்கள் பணியில் இருந்ததால், அங்கிருந்த நோயாளிகளுக்கு பாதிப்பு ஏதுமில்லை.

Source: Dinakaran

English summary

The National Health Council in opposition to the Bill: doctors struggle throughout the country

Chennai: Indian Medical Council to dissolve the national medical Commission and urging the country to withdraw the Bill Ma