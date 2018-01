விதிமுறைகளை மீறி வாகனங்களை ஒட்டிய 5,481 பேரின் வாக்குநர் உரிமங்கள் தற்காலிகமாக நீக்கம்

ஈரோடு: ஈரோட்டில் விதிமுறைகளை மீறி வாகனங்களை ஒட்டிய 5,481 பேரின் ஓட்டுநர் உரிமங்கள் தற்காலிகமாக நீக்கப்பட்டுள்ளது. 29,202 ஓட்டுனர்களின் உரிமத்தை ரத்து செய்ய பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் ஈரோடு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார். 2017ம் ஆண்டில் நிகழ்ந்த 32 கொலை வழக்குகளில் 31 கொலை வழக்குகளில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டனர் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

Terms on charges of violating vehicles, driving licences suspended deletion of 5,481 people skinny

Erode: in terms of violating vehicles and erode adjacent 5,481 people’s driver’s license was temporarily neekappattulla