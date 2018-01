ஆறுமுகசாமியிடம் தினகரன் தரப்பு பென் டிரைவ் சமர்ப்பிப்பு.. ஜெ.சிகிச்சை வீடியோக்கள் அதில் இருக்கா?

சென்னை : ஆறுமுகசாமி கமிஷனிடம் தினகரன் தரப்பினர் பென் டிரைவை சமர்ப்பித்துள்ளனர். அதில் ஜெயலலிதா சிகிச்சை வீடியோக்கள் இருக்கலாம் என தகவல்கள் கூறுகின்றன. ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையில் ஒரு நபர் கமிஷனை தமிழக அரசு ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த நவம்பர் மாதம் அவர் தனது விசாரணை தொடங்கினார். இதற்காக அவருக்கு எழிலகத்தில் அலுவலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக அரசு, அப்பல்லோ மருத்துவர்கள், ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா, கணவர் மாதவன், தலைமை செயலாளர்களாக இருந்த ஷீலா பாலகிருஷ்ணன், ராம்மோகன்ராவ் உள்ளிட்டோரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இந்நிலையில் சசிகலாவின் உறவினர்களான தினகரன், கிருஷ்ணப்பிரியா, ஜெ.வின் உதவியாளர் பூங்குன்றன் உள்ளிட்டோருக்கு ஆணையம் சம்மன் அனுப்பியிருந்தது. மேலும் தங்களிடம் உள்ள ஆதாரங்களை 7 நாட்களில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்நிலையில் தங்களிடம் உள்ள பென்டிரைவை தினகரன் தரப்பு இன்று ஆறுமுகசாமி கமிஷனிடம் ஒப்படைத்தது. இதை தினகரன் வழக்கறிஞர் ராஜா செந்தூர்பாண்டி ஆஜராகி ஒப்படைத்தார்.அந்த பென்டிரைவில் ஜெயலலிதா சிகிச்சை தொடர்பான வீடியோ இருக்கலாம் என தெரிகிறது. இந்நிலையில் கடந்த மாதம் 20-ஆம் தேதி ஜெயலலிதா சிகிச்சை வீடியோ என்று ஒன்றை தினகரன் ஆதரவாளர் வெற்றிவேல் வெளியிட்டு பெரும் சர்ச்சை ஏற்பட்டது. இது உண்மையா போலியா என்ற விவாதமே நடைபெற்றது.

Source: OneIndia

