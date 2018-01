மருத்துவர்களை கேட்ட பிறகே தேசிய மருத்துவ கவுன்சில் மசோதாவை நிறைவேற்ற வேண்டும் : அமைச்சர் கருத்து

புதுக்கோட்டை: மத்திய மருத்துவ ஆணைய சட்டத்திற்கு தமிழக அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளதாக சுகாதர துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறியுள்ளார். இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலை கலைத்து விட்டு தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அமைக்கும் மசோதாவை வாபஸ் பெற கோரி நாடு முழுவதும் மற்றும் தனியார் மருத்துவர்கள் ஒரு நாள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவர்களுக்கு ஆதரவாக அரசு மருத்துவர்களும் ஒரு மணி நேரம் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், மருத்துவர்களின் கருத்துக்களை கேட்ட பிறகே மருத்துவ ஆணைய சட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார். மேலும் பேசிய அவர் மருத்துவர்களின் வேலை நிறுத்தத்தால் தமிழகத்தில் பாதிப்பு எதுவும் இல்லை. அரசு மருத்துவர்கள் ஒருமணிநேரம் மட்டும் அடையாள வேலைநிறுத்தம் செய்துவிட்டு பணிக்குத் திரும்பி விட்டனர். தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் அறுவை சிகிச்சை, அவசர சிகிச்சைகள் பாதிக்கப்படவில்லை என்றார். மற்ற மாநிலங்களில் உள்ள நிலைமை போல சுகாதாரத்துறையைப் பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் இல்லை. சுமார் 1 லட்சம் மருத்துவர்கள் இங்கு பணி புரிகின்றனர். இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலுக்கு பதிலாக, தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அமைக்கும் மசோதாவை, மருத்துவர்களிடம் கலந்தாலோசித்தே, மத்திய அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும்.இந்த மசோதாவில் உள்ள சில ஷரத்துகளை நீக்க கோரி தமிழகத்தின் சார்பில் கருத்துகளை பதிவு செய்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.

Source: Dinakaran

