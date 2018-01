பட்டாசு விவகாரம்; மாநிலங்களவையில் திமுக எம்.பி.க்கள் எழுப்புவார்கள்: ஸ்டாலின்

பட்டாசு விவகாரத்தை திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாநிலங்களவையில் எழுப்புவார்கள் என்று திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக இன்று அவர் தன் ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ”இந்தியாவின் பட்டாசு உற்பத்தியில் 90% பங்கு வகிக்கும் சிவகாசி பட்டாசு உற்பத்தி நிறுவனங்களை காக்கவும், அந்நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களை பாதுகாக்கவும் மத்திய அரசு முன்வர வேண்டும். மாநிலங்களவையில் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், சம்பந்தப்பட்ட துறை அமைச்சரிடம் இந்த விவகாரத்தை எழுப்புவார்கள்” என்று ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

English summary

Fireworks Affairs; The DMK MPs in the Rajya Sabha are raising: Stalin

The DMK MPs in the Rajya Sabha the Fireworks issue would raise the DMK leaders peace action