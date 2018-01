கருகும் சம்பா பயிர்களை ஆளுநர் பார்வையிடாதது ஏன்?. பதிலளிக்க மறுத்து மாஃபா பாண்டியராஜன் தப்பியோட்டம்

தஞ்சை : தமிழக ஆளுநர் பன்வரிலால் புரோஹித்தை மக்கள் ஆளுநர் என்று அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் புகழாரம் சூட்டி இருப்பது அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது. தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நிறுவப்பட்ட முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் அவர்களின் சிலையை ஆளுநர் திறந்து வைத்தார். நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் எம்ஜிஆரின் பாடலை பாடி உரையை தொடங்கினார். மேலும் பேசிய அவர்,ஆளுநர் புரோஹித்தை மக்கள் ஆளுநர் என்ற புது அடையாள மொழியுடன் அழைத்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தினார்.இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாஃபா பாண்டியராஜன் மத்திய அரசிடம் நிதியுதவி பெற ஆளுநர் துணை நிற்பதால், அவரை மக்கள் ஆளுநர் என்று லைப்பதில் தவறில்லை என்றார். தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் சம்பா நெற்பயிர்கள் கருகி வரும் நிலையில் அவதிக்கு உள்ளாகியிருக்கும் விவசாயிகளை ஆளுநர் சந்திக்கவில்லை. இந்நிலையில் ஆளுநருக்கு புகழாரம் சூட்டுவது தான முக்கியமா என்ற செய்தியாளரின் கேள்விக்கு மாஃபா பாண்டியராஜன் பதிலளிக்காமல் நழுவி ஓட்டம் பிடித்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Scorched crops and Samba is not the Governor’s visit, why?. Maba refused to answer pandiarajan escape activities

Thanjavur: Tamil Nadu Governor banvari Lal purohim, the Governor of the people, the Minister paid tribute maba pandiarajan train