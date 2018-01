கரூரில் சாயமேற்றப்பட்ட கலப்பட அரிசி விற்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் புகார்

கரூர்: கரூரில் சாயமேற்றப்பட்ட கலப்பட அரிசி விற்கப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதன் கலப்படத்தை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர். கரூர் மாவட்டம் பசுபதிபாளையத்தை சேர்ந்த பத்மாவதி என்பவர் இதய நோயாளி ஆவார். இவர் மருத்துவர்களின் அறிவுரை படி கேரள மட்டை அரிசி சாதம் உண்டு வருகிறார். இந்நிலையில் நகரில் உள்ள பிரபல கடையில் கிலோ ரூ.44 என்ற கேரளா மட்டை அரிசியை அண்மையில் அவர் வாங்கியுள்ளார். பார்க்க இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படும் மட்டை அரிசியை தண்ணீரில் இரு முறை கழுவிய பிறகு அந்த அரிசி வெள்ளை நிறத்திற்கு மாறியுள்ளது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த பத்மாவதி குடும்பத்தினர் அரிசியில் சிவப்பு சாயம் ஏற்றப்பட்டு அதனை விற்பனை செய்வதாக புகார் கூறியுள்ளனர். அரிசி நிறம் மாறுவது குறித்து அதனை வாங்கிய கடையில் புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் அதனை கடை ஊழியர்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். மேலும் அந்த அரிசியை விற்பனைக்கு வைக்காமல் அதனை வழங்கிய கேரளா வியாபாரியிடம் இது தொடர்பாக விளக்கம் கேட்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மாவட்ட உணவு பாதுபாப்பு அதிகாரியிடம் விளக்கம் கேட்டதற்கு, கலப்படத்தை தடுக்க சோதனை மூலம் தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

