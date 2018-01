போரூரில் சோகம்: இறுதிச் சடங்குக்கு ரூ.4 லட்சம் வைத்துவிட்டு தீக்குளித்த தம்பதி

போரூரில் குடும்பப் பிரச்சனையில் தங்களால் யாருக்கும் தொல்லை இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக தங்களது இறுதிச் சடங்குக்காக தலா ரூ. 2 லட்சம் பணத்தை வைத்துவிட்டு தம்பதியினர் தற்கொலை செய்துகொண்டனர்.

சென்னை போரூரை அடுத்த அய்யப்பன்தாங்கல் புஷ்பா நகரைச் சேர்ந்தவர் மனோகரன் (62). ஓய்வு பெற்ற மத்திய அரசு ஊழியர். இவரது மனைவி ஜீவா(56). இவர் மத்திய அரசு ஊழியராக பணியாற்றி விருப்ப ஓய்வு பெற்றவர். இவர்களுக்கு சரவணன் என்ற மகனும், ஒரு மகளும் உள்ளனர். மகளுக்கு திருமணம் முடிந்து வெளியூரில் வசித்து வருகிறார்.

மகன் சரவணன் போரூரில் பெற்றோருடன் வசித்து வருகிறார். இந்நிலையில் சரவணன் நேற்று புத்தாண்டை ஒட்டி பழனிக்கு சென்று விட்டார். வீட்டில் தனியாக மனோகரன், ஜீவா தம்பதி இருந்தனர். இந்நிலையில் நேற்றிரவு இருவரும் தங்கள் மேல் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீ வைத்துக்கொண்டனர்.

தீயின் வெப்பத்தால் இருவரும் சத்தம் போட்டனர். இதைப்பார்த்த அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் தீயை அணைக்க முயன்று முடியாமல் போகவே தீயணைப்புத்துறைக்கு தகவல் அளித்தனர். உடனடியாக அங்கு வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயைஅணைத்தனர். ஆனால் தீக்குளித்ததால் உடல் வெந்த நிலையில் தம்பதி இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.

வயதான தம்பதி தீக்குளித்து இறந்து போனது குறித்து தகவல் அறிந்த போரூர் எஸ்ஆர்எம்சி போலீஸார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரணை நடத்தினர். போலீஸார் விசாரணையின் போது தற்கொலை செய்து கொண்ட கணவன்- மனைவி இருவரும் எழுதிய கடிதம் கிடைத்தது.

அந்த கடிதத்தில் எங்களின் இறுதிச் சடங்கிற்காக காசோலை வைத்துள்ளோம். நாங்கள் யாருக்கும் பாரமாக இருக்க விரும்பவில்லை எங்கள் மரணத்திற்கு பின்னர் எங்களை எரித்துவிடுங்கள். எங்களது இறுதிச் சடங்கிற்கான செலவுக்காக தலா ரூ.2 லட்சம் காசோலை வைத்துள்ளோம். அதை பயன்படுத்திக்கொள்ளவும் என்று எழுதியுள்ளனர்.

கடிதத்துடன் ரூ.2 லட்சத்துக்கான இரண்டு காசோலையும், உறவினர்கள் போன் நம்பரும் இருந்தது. அவர்கள் இருவரது உடலையும் பிரேத பரிசோதனைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்த போலீஸார் பெற்றோர் இறப்பு குறித்து மகனுக்கும், மகளுக்கும் தகவல் அளித்துள்ளனர்.

இறுதிச் சடங்கிற்காக பணத்தை வைத்து கொண்டு கணவன்- மனைவி தற்கொலை செய்து கொண்டதால் குடும்பப் பிரச்சினையா என்ற கோணத்தில் போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தங்களால் தனது பிள்ளை கஷ்டப்படக் கூடாது என்று சில மாதங்களுக்கு முன்னர் வியாசர்பாடியில் வயதான தம்பதியினர் தற்கொலை செய்து கொண்டனர். தங்கள் இறுதிச் சடங்கு செலவைக்கூட யாரும் செய்யக்கூடாது என்கிற வைராக்கியத்தில் போரூர் தம்பதியினர் தற்கொலை செய்து கொண்டது அந்தப் பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

The tragedy at porur: for the funeral had set himself alight, leaving 4,000 million couples

On the issue of their family at porur anyone should not have trouble just for the sake of their final sadangar