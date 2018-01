4-ம் தேதி முதல் 48 நாட்களுக்கு யானைகள் புத்துணர்வு முகாம் : மேட்டுப்பாளையத்தில் ஏற்பாடுகள் தீவிரம்

மேட்டுபாளையம்: கோவை மாவட்டம் மேட்டுபாளையத்தில் யானைகள் புத்துணர்வு முகாமிற்கான இறுதிகட்டப் பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன. இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் கோயில்கள் மற்றும் மடங்களை சேர்ந்த யானைகளுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் யானைகளுக்கென சிறப்பு முகாம் நடைபெறுவது வழக்கம். முகாம் வளாகத்தில் அடர்ந்து வளர்ந்த செடி, கொடிகள் மற்றும் முட்புதர்களை சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. வரும் 4-ம் தேதி முதல் 48 நாட்களுக்கு நடைபெற உள்ளது. இந்த முகாமில் பங்கேற்க 34 யானைகள் வரை வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முகாமிற்காக மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. காட்டு யானைகள் வராமல் தடுக்கவும், பன்றி போன்ற சிறு விலங்குகள் முகாமிற்குள் நுழைந்து விடாமல் தடுக்கும் வகையிலும் உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த 1 வாரமாக நடைபெற்று வரும் ஏற்பாடுகள் 90 சதவீதம் முடிந்த நிலையில் இறுதி கட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. யானைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து உணவு, ஷவர் குளியல், நடைபயிற்சி ஆகியவை 48 நாட்களுக்கு அளிக்கப்படும்.

Source: Dinakaran

