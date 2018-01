தஞ்சை: ஆளுநர் ஆய்வு நடத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காவிரி உரிமை மீட்புக்குழுவினர் மற்றும் விவசாயிகள் சங்கத்தினர் தஞ்சையில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். கருப்புக்கொடியுடன் பேரணியாக சென்று முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

To conduct the study in tanjore, the Governor of the Cauvery water rescue teams the right to protest

Tanjore: Governor to conduct a study of the Cauvery water rights protesting the rescuers ‘ and farmers ‘ Association