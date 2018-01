ஆன்மீக அரசியல்னா அது வேற.. இந்த ஆத்மா இருக்கே அது வேற.. ரஜினி பேசுகிறார்!

சென்னை : உண்மையான, நேர்மையான, நாணயமான சாதி மதச்சார்பற்ற அறவழி அரசியல் தான் ஆன்மீக அரசியல் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் விளக்கம் அளித்துள்ளார். சென்னை போயஸ் கார்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரஜினிகாந்திடம், கட்சியின் பெயர், சின்னம் முடிவு செய்யப்பட்டு விட்டதா என கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த ரஜினி கட்சியின் பெயர், கொடி பற்றி எனக்கே தெரியாது போகப் போகத் தான் தெரியும். மக்களை சந்திப்பேனா இல்லையா என்பதும் போகப் போகத் தான் தெரியும். ஆன்மீக அரசியல் என்றால் உண்மையான, நேர்மையான, நாணயமான சாதி மதச்சார்பற்ற அறவழி அரசியல். இது தான் ஆன்மீக அரசியல். ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்றால் ஸ்பிரிட் ஆத்மா அது வேறு என்று கூறினார்.

It could realize the spiritual journey. It is this soul, so different. Rajini speaks!

