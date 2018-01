சென்னை: மாசு ஏற்படுத்தும் வகையில் அதிக புகையை வெளிவிடும் வாகனங்களை பறிமுதல் செய்ய பறக்கும் படைகளை அமைக்கக் கோரிய வழக்கில் தமிழக போக்குவரத்துத்துறை முதன்மை செயலர் பதில்மனு தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

The Principal Secretary to the transport sector pathiltha High Court Bench orders

Chennai: polluting emissions more smoke to confiscate the vehicles flying squads set up Ko