ஏகாம்பரநாதர் கோயில் உற்சவர் சிலை செய்ய ஒரு சதவீத தங்கம் கூட பயன்படுத்தவில்லை

காஞ்சிபுரம் : ஏகாம்பரநாதர் கோயில் உற்சவர் சிலை செய்ய ஒரு சதவீத தங்கம் கூட சேர்க்கப்படவில்லை என சிலை கடத்தல் தடுப்புப்பிரிவு டி.எஸ்.பி., தலைமையிலான விசாரணைக்குழு கண்டுபிடித்துள்ளது. உற்சவர் சிலை செய்ய பொதுமக்களிடம் தானமாக பெறப்பட்ட 5.75 கிலோ தங்கம் கையாடல் செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Ekambareswarar temple procession the statue even one percent do not use gold

Ekambareswarar temple at Kanchipuram: procession of the statue to do even one percent of the gold statue that kidnapping was not added to the track