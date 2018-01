பிட்காயின் சட்டபூர்வமானது அல்ல: மாநிலங்களவையில் அருண் ஜேட்லி தகவல்

பிட்காயின் உள்ளிட்ட க்ரிப்டோகரன்ஸிகள் இந்தியாவில் சட்டபூர்வமானது அல்ல என மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி தகவல் அளித்தார். திமுக எம்.பி.கனிமொழியின் கேள்விக்கு இன்று மாநிலங்களவையில் அளித்த பதிலில் இதை தெரிவித்தார்.

திமுக எம்.பி. கனிமொழி இன்று மாநிலங்களவையில் ஒரு கேள்வி எழுப்பினார். அதில் அவர், ”தற்போது இணையதளங்களில் புழக்கத்தில் உள்ள பிட்காயின், எதிரியம் போன்ற க்ரிப்டோகரன்ஸிகள் இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதா, அவற்றை வரன்முறைப்படுத்த அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் என்ன?” எனக் கேட்டிருந்தார்.

மேலும், க்ரிப்டோகரன்ஸி என்ற முறையை பயன்படுத்தி, தீவிரவாத அமைப்புகள் பணப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபடுவதாகவும், இது குறித்து அரசிடம் உள்ள விபரங்களை அரசு வெளியிட வேண்டும் என்றும் கனிமொழி கேட்டுக் கொண்டார்.

இதற்கு மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி அளித்த பதிலில் தெரிவித்ததாவது:

”பிட்காயின் உள்ளிட்ட க்ரிப்டோகரன்ஸிகள், இந்தியாவில் சட்டபூர்வமாக அங்கீகாரம் செய்யப்பட்ட பணப் பரிமாற்ற முறைகள் அல்ல. இதை மத்திய ரிசர்வ் வங்கியும், மத்திய நிதியமைச்சகமும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளன. மேலும், க்ரிப்டோகரன்ஸி முறைகள் எந்த அரசையும் சார்ந்து இருப்பதில்லை. மாறாக அது ரகசியமான வழிமுறைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இது, ஆன்லைன் முறைகளிலும், வாட்ஸ் அப் போன்ற குழுக்களின் மூலமாகவும் புழக்கத்தில் உள்ளது.

785 க்ரிப்டோகரன்ஸி முறைகள் உலகம் முழுக்க நடைமுறையில் உள்ளன. இந்தியாவில் செயல்படக்கூடிய 11 கரன்ஸி நடைமுறைகள் புழக்கத்தில் உள்ளன. 2016-ல் நிர்வாக ரீதியான குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டு, இது போன்ற க்ரிப்டோகரன்ஸி முறைகளுக்கு சட்டரீதியான பாதுகாப்பு எதுவும் இல்லை என்பதையும், தெளிவுபடுத்தியுள்ளோம். எதிர்காலத்தில் இந்த விவகாரத்தை எப்படிக் கையாளுவது என்பதை ஆராய்வதற்காக, பொருளாதார விவகாரங்கள் துறையின் கீழ் ஒரு பாதுகாப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அறிக்கை இன்னும் தயாராகவில்லை” என அருண் ஜேட்லி பதிலளித்தார்.

Source: The Hindu

English summary

Bitcoin is not legally in the Rajya Sabha Arun Jaitley: information

Bitcoin is not legally in India including kriptokaransi of Union Finance Minister Arun Jaitley