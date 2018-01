இடையூறின்றி நடந்து முடிந்த மாநிலங்களவை அலுவல்கள்

நாடாளுமன்ற நடப்பு குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரில் முதன்முறையாக, மாநிலங்களவையில் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) கேள்வி நேரத்திற்கு பிறகு வழக்கமான அலுவல்கள் இடையூறின்றி திட்டமிட்டபடி நடைபெற்றன..

நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடர் தொடங்கியது முதலே கடந்த இரண்டு வாரங்களாக மாநிலங்களைவை அமளி காரணமாக அடுத்தடுத்து ஒத்தி வைக்கப்பட்டது. குஜராத் தேர்தலில் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் குறித்து பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டு பேசியது, மத்திய அமைச்சர் அனந்தகுமார் ஹெக்டேயின் மதச்சார்பின்மை குறித்த பேச்சு உள்ளிட்ட காரணங்களால் அடுத்தடுத்தடுத்த நாட்களில் அமளி ஏற்பட்டது.

குறிப்பாக மாநிலங்களவையில், கேள்வி நேரத்திற்கு பிறகு ஜீரோ ஹவர் எனப்படும் வழக்கமான அலுவல் நேரத்தில் அமளி நிலவியதால், பலமுறை தடைபட்டது. இந்நிலையில் இந்தக் கூட்டத்தொடரில் முதன்முறையாக இன்று கேள்வி நேரத்திற்குப் பிறகு வழக்கமான அலுவல் நேரம் எந்தவொரு இடையூறும் இன்றி திட்டமிட்டபடி நடந்தது.

இதுகுறித்து மாநிலங்களவை தலைவரும், குடியரசு துணைத் தலைவருமான வெங்கய்ய நாயுடு கூறுகையில், ”இந்த அவை இன்று புதிய வரலாறு படைத்துள்ளது. வழக்கமான அலுவல் நேரத்தில் முழுமையாக பணிகள் நடந்துள்ளன. வரும் காலத்தில் இது தொடரும் என நம்புகிறேன்” எனக் கூறினார்.

மாநிலங்களவை காலை 11 மணிக்கு கூடியதும், கேள்வி நேரம் தொடங்கும். இதில் பல்வேறு எம்.பி.க்கள் எழுப்பும் கேள்விகளுக்கு அமைச்சர்கள் பதிலளிப்பர். இதைத் தொடர்ந்து 12 மணியளவில் ஜீரோ ஹவர் எனப்படும் வழக்கமான அலுவல்கள், முக்கியப் பிரச்சினைகள் தொடர்பான விவாதங்கள் இதில் இடம் பெறும்.

