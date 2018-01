தமிழகத்துக்கு வரியில்லா சர்க்கரை அளவை 33,636 மெட்ரிக் டன்னாக உயர்த்தி வழங்கிடுக: மாநிலங்களவையில் அதிமுக வேண்டுகோள்

மத்திய அரசு மூலமாக தமிழகத்திற்கு கிடைக்கும் வரியில்லா சர்க்கரை அளவை 33,636 மெட்ரிக் டன்னாக உயர்த்தித் தர மாநிலங்களவையில் இன்று கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. இதை அதிமுகவின் உறுப்பினர் எஸ்.முத்துக்கருப்பன் கோரியிருந்தார்.

தமிழ்நாட்டில் நியாயவிலைக் கடைகளில் அனைத்து முன்னுரிமை குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் மானிய விலையில் 2 கிலோ சர்க்கரை வழங்கிட உதவியாக இன்று அதிமுக சார்பில் மத்திய அரசிடம் ஒரு கோரிக்கை முன் வைக்கப்பட்டது. இதில், தமிழகத்திற்கு வழங்கும் சர்க்கரை அளவினை மாதம் 33,636 மெட்ரிக் டன்னாக அதிகரிக்கவும், சர்க்கரைக்கு தரப்படும் மானியத்தை கிலோ ஒன்றுக்கு ரூ.28.50 ஆக உயர்த்தவும் அக்கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினரான எஸ்.முத்துக்கருப்பன் கோரினார்.

இது குறித்து முத்துக்கருப்பன் பேசியதன் விவரம் வருமாறு:

”தமிழ்நாட்டில் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் நியாய விலைக் கடைகளில் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் அத்தியாவசியப் பொருட்களில் சர்க்கரையும் ஒன்றாகும். தற்போது ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 2 கிலோ முன்னுரிமை, சர்க்கரை அட்டைதாரர்களுக்கு 5 கிலோ சர்க்கரை என பிரதி மாதம் கிலோ ஒன்றுக்கு ரூ.13.50 விலையில் வழங்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான மாதாந்திர சர்க்கரையின் அளவு 33,636 மெட்ரிக் டன்னாக உயர்ந்துள்ளது.

ஆனால் ஜூன் 2013 முதல் தமிழ்நாட்டிற்கு வரியில்லா சர்க்கரை வழங்குவதை நிறுத்திவிட்டது. மேலும் மாதம் 10,833 மெட்ரிக் டன் சர்க்கரைக்கு மட்டுமே கிலோ ஒன்றுக்கு ரூ.18.50 மானியம் வழங்கியுள்ளது. தற்போது சர்க்கரையின் சந்தை விலை கிலோ ஒன்றுக்கு ரூ.45 ஆக உயர்ந்துள்ளதால், மத்திய அரசால் மானிய விலைக்கு வழங்கப்படும் 10,833 மெட்ரிக் டன் சர்க்கரைக்கும் கூடுதலாக வழங்கப்படும் சர்க்கரையின் செலவை தமிழ்நாடு அரசே ஏற்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சுவது போல் தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கப்படும் சர்க்கரை மானியத்தை 1 ஜூன் 2017 முதல் திரும்பப் பெற்று மாதம் 1864 மெட்ரிக் டன் சர்க்கரை மட்டுமே மானியம் வழங்கிட மத்திய அரசு முடிவெடுத்துள்ளது. இதனால் தமிழ்நாட்டின் மாதாந்திர செலவின சுமை ரூ.108 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. மேலும் தமிழகத்திற்கு வழங்கப்படும் வரியில்லா சர்க்கரை மாதம் 10.820 மெட்ரிக் டன்னிலிருந்து 1864 ஆக குறைக்கப்பட்டதால் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு மாதா மாதம் வழங்கப்படும் 33,636 மெட்ரிக் டன் சர்க்கரைக்கு கூடுதல் செலவு ஆண்டொன்றுக்கு ரூ.1300 கோடி என தமிழகத்தின் சுமை அதிகரித்துள்ளது.

எனவே மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்கிடும் சர்க்கரைக்கு வழங்கும் மானியம் கிலோ ஒன்றுக்கு ரூ.28.50 ஆக உயர்த்திடவும், மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் வரியில்லா சர்க்கரை அளவை மீண்டும் 33,636 மெட்ரிக் டன்னாக உயர்த்தி வழங்கிட வேண்டும் என்று மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்திக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.”

இவ்வாறு முத்துக்கருப்பன் பேசினார்.

Source: The Hindu

