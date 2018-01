பீமா கோரேகான் மோதல்: தாக்குதலைக் கண்டித்து புனே, மும்பையில் மறியல் போராட்டம்

மகாராஷ்டிராவில், பீமா கோரேகானில் போர் நினைவு அஞ்சலி செலுத்த சென்ற தலித் சமூக மக்கள் மீது நடந்த தாக்குதலை கண்டித்து, புனே, மும்பை உட்பட பல்வேறு நகரங்களிலும் இன்று மறியல் போராட்டங்கள் நடந்தன.

ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்காலத்தில் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன், பீமா கோரேகான் என்ற இடத்தில் போர் நடந்தது. மராட்டிய அரசர் பேஷ்வாவுக்கு எதிரான இந்த போரில், ஆங்கிலேயப் படையில் மகர் தலித் மக்கள் இடம் பெற்றனர். இந்த போரில் பேஷ்வா தோல்வியடைந்தனர்.

எதிர்த்துப் போரிட்ட ஏராளமான மகர் மக்கள் கொல்லப்பட்டனர். இதன் நினைவாக பீமா கோரேகானில் வெற்றித் தூண் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தலித் மக்கள் ஆண்டுதோறும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். ஆனால் ஆங்கிலேயருக்கு ஆதரவாக அஞ்சலி செலுத்தப்படுவதாக கூறி மராட்டிய ஆதரவாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் பீமா கோரேகானில் நேற்று (திங்கள்) போர் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்ட நிலையில், ஆயிரக்கணக்கானோர் அஞ்சலி செலுத்தச் சென்றனர். அப்போது அவர்கள் மீது எதிர் தரப்பினர் கற்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தினர். இதில் தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவத்தில் ஏராளமான வாகனங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டதுடன், பலர் காயமடைந்தனர்.

இதைத் தொடர்ந்து, புனே, மும்பை, அவுரங்காபாத் உள்ளிட்ட பிற நகரங்களில், தாக்குதல் சம்பவத்தைக் கண்டித்து ரயில் மற்றும் சாலை மறியல் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. இதனால் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டதுடன், கடைகளும் அடைக்கப்பட்டன. எதிர் தரப்பினரும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் நெடுஞ்சாலைகளில் போக்குவரத்து முடங்கியது. ஏராளமான வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் தவித்தன.

இதையடுத்து ஆயிரக்கணக்கான போலீஸார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு பகுதிகளிலும் கூட்டத்தினரை கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசி போலீஸார் கலைத்தனர். இருதரப்பினரும் அமைதி காக்க வேண்டும் என அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். உயிரிழந்தவர் குடும்பத்திற்கு, 10 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கப்படும் என அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது.

இதனிடையே தாக்குதல் சம்பவத்தைக் கண்டித்து நாளை (புதன் கிழமை) முழு அடைப்பு போராட்டம் நடத்த தலித் சமூக மக்கள் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.

Source: The Hindu

English summary

Condemning the attack on Bhima ruler clash: Pune, Mumbai on the picket

In Maharashtra, a memorial to pay homage to war in BIMA ruler, last of the Dalit community to attack on Kandy