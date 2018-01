ஒரு அரசியல் புரட்சி இங்கிருந்து தொடங்க வேண்டும்: ரஜினி

ஒரு அரசியல் புரட்சி இங்கிருந்து தொடங்க வேண்டும் என்பது என் ஆசை. அதை இப்போது தொடங்கினால் பின்வரும் சந்ததியினர் சந்தோஷப்படுவார்கள் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் பேசினார்.

இது தொடர்பாக சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் ரஜினி பேசியதாவது:

”எனது அரசியல் அறிவிப்பை சரியான முறையில் உலகம் முழுவதும் கொண்டு போய் சேர்த்ததற்கு எப்படி நன்றி சொல்வது எனத் தெரியவில்லை. நான் 2 மாதங்கள் பத்திரிகைத் துறையில் பணிபுரிந்திருக்கிறேன். பெங்களூருவில் 10-ம் வகுப்பில் பெயிலான பிறகு ஏதாவது வேலைக்குச் செல்லலாம் என்றார்கள். அப்போது என் நண்பர் ராம் சந்திரராவ் ஒரு பத்திரிகையில் பிழை திருத்துநராக இருந்தான். நீயுன் என்னுடன் வாடா என்று அழைத்துச் சென்று பயிற்சி கொடுத்தான். சுமார் 2 மாதங்கள் நானும் பத்திரிகைத் துறையில் பணிபுரிந்திருக்கிறேன்.

பிறகு நடிகரான பிறகு 1976-ல் ‘பொம்மை’ பத்திரிகைக்கு முதல் பேட்டிக் கொடுத்தேன். உங்களுக்கே தெரிந்திருக்கும் நான் மீடியா என்றாலே கொஞ்சம் பயப்படுவேன். 1996-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு யாருக்குமே தனிப்பட்ட முறையில் பேட்டி அளித்ததில்லை. வெறும் அறிக்கையாக கொடுத்துவிடுகிறேன். இப்போது அரசியல் என்று வந்த பிறகு மீடியாவை எப்படி கையாள்வது எனத் தெரியவில்லை.

வீட்டிலிருந்து கிளம்பும் போது எனக்காக மீடியா நண்பர்கள் காத்திருந்து மைக்கை நீட்டுகிறார்கள். அவர்களின் காத்திருப்பைப் பார்க்கும் போது மனது கஷ்டமாக இருக்கும். நான் ஏதாவது சின்ன விஷயம் சொன்னால் கூட பெரிய விவாதமாகி விடுகிறது. மீடியாவின் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் எதுவுமே செய்துவிட முடியாது. அவ்வப்போது ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் மன்னித்து விடுங்கள்.

நம் எல்லோருக்குமே ஒரு கடமை உள்ளது. சுதந்திரப் போராட்டம் மாதிரி மிகப் பெரிய ஜனநாயக போராட்டம். அனைத்து போராட்டங்களுமே தமிழ்நாட்டில்தான் தொடங்குகிறது. பல விஷயங்களுக்கு தமிழகம்தான் முதன்மையாக திகழ்கிறது. பல வரலாற்று நிகழ்வுகள் தமிழகத்தில் தொடங்கியவைதான். ஒரு அரசியல் புரட்சி இங்கிருந்து தொடங்க வேண்டும் என்பது என் ஆசை. அதை இப்போது தொடங்கினால் பின்வரும் சந்ததியினர் சந்தோஷப்படுவார்கள்.

கட்சிக் கொடி தயாரிக்கும் பணி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. கட்சிக் கொடியை அறிமுகம் செய்யும் போது பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு இருக்கும். அப்போது உங்களது அனைவருடைய கேள்விக்கும் பதில் சொல்கிறேன்” என்றார் ரஜினி.

Source: The Hindu

English summary

Want to start a political revolution here: Rajini

Want to start a political revolution is here desire. If you start following generations now