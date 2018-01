சேலம் அருகே மாணவர்கள் தற்கொலை முயற்சி : ஒருவர் பலி

சேலம் : சேலம் மாவட்டம் சூரமங்கலம் அருகே வெத்தலைக்காரனுரில் தற்கொலைக்கு முயன்ற 2 மாணவர்களில் ஒரு மாணவர் உயிரிழந்தார்.முதலில் விஷம் குடித்து விட்டு பின்னர் வீட்டிற்கு சென்று தூக்குப் போட்டுக்கொண்ட 7-ம் வகுப்பு மாணவன் லோகேஷ் உயிரிழந்தார்.நண்பன் லோகேஷுடன் சேர்ந்து விஷம் குடித்து மயங்கி விழுந்த மோகனுக்கு சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

One killed near Salem students attempted suicide:

Salem: Salem district near vethalaikaranurani in the suramangalam 2 boys tried to commit suicide a student uyirizhana