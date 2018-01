கட்சிக் கொடி தயாரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது: ரஜினி தகவல்

கட்சிக் கொடி தயாரிக்கும் பணி தற்போது நடைபெற்று வருவதாக ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ளார்.

சென்னையில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் இன்று பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார் ரஜினி. அப்போது அவர் கூறுகையில், ”நம் எல்லோருக்குமே ஒரு கடமை உள்ளது. சுதந்திரப் போராட்டம் மாதிரி மிகப்பெரிய ஜனநாயக போராட்டம். அனைத்து போராட்டங்களுமே தமிழ்நாட்டில் தான் தொடங்குகிறது. பல விஷயங்களுக்கு தமிழகம் தான் முதன்மையாக திகழ்கிறது. பல வரலாற்று நிகழ்வுகள் தமிழகத்தில் தொடங்கியவை தான். ஒரு அரசியல் புரட்சி இங்கிருந்து தொடங்க வேண்டும் என்பது என் ஆசை. அதை இப்போது தொடங்கினால் பின்வரும் சந்ததியினர் சந்தோஷப்படுவார்கள்.

கட்சிக் கொடி தயாரிக்கும் பணி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. கட்சிக் கொடியை அறிமுகம் செய்யும் போது பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு இருக்கும். அப்போது உங்களது அனைவருடைய கேள்விக்கும் பதில் சொல்கிறேன்” என்றார் ரஜினி.

ரஜினியின் கட்சி பெயர் இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. ரஜினி கட்சியின் பெயர், சின்னம், எதிர்கால திட்டம் ஆகியவை குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை பொங்கல் தினத்தில் வெளியிட வாய்ப்பு இருப்பதாக அவரது அண்ணன் சத்தியநாராயண ராவ் தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இந்நிலையில் கட்சிக் கொடி தயாரிக்கும் பணி தற்போது நடைபெற்று வருவதாக ரஜினிகாந்த் கூறியிருப்பதால், கட்சிப் பணிகள் விரைவாக நடைபெற முடுக்கிவிடப்பட்டிருப்பதாக நம்பப்படுகிறது.

Source: The Hindu

English summary

The party flag of preparation is in progress: Rajini information

The preparation work is currently in progress party flag that rajinikanth has said.

To the private sector in Chennai, Hoda