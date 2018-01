நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஹெத்தையம்மன் ஒட்டி நாளை உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.நாளை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து மாநில அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் விடுமுறைக்கு ஈடாக வரும் 20-ம் தேதி பணிநாளாக மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா அறிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Local holidays tomorrow in Ooty

Hethiyamman in the Nilgiris district in the wake of the Nilgiris: local holidays tomorrow has been declared the District tomorrow.