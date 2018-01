சாலைகளில் மாடுகள் திரிந்தால் ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம்: சென்னை மாநகராட்சி அறிவிப்பு

சாலைகளில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக திரியும் மாடுகளை பிடித்தால் உரிமையாளருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் வசூலிக்கும் நடைமுறை ஏப்.1 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

இது குறித்து சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் கார்த்திகேயன் விடுத்துள்ள அறிக்கை:

சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சுற்றித்திரியும் மாடுகளை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு, சென்னை மாநகராட்சியால் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 24-ல் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி சாலைகளில் சுற்றித்திரியும் பசு, எருமை மற்றும் காளை மாடுகளை கால்நடை பிடிக்கும் வாகனங்களின் மூலம் பணியாளர்களால் பிடிக்கப்பட்டு புதுப்பேட்டை ‘டி’, பெரம்பூர் ‘ஜி’ ஆகிய மாட்டுத்தொழுவங்களில் அடைக்கப்பட்டு வருகிறது. தொழுவங்களில் அடைக்கப்பட்ட மாடுகளுக்கு கடந்த ஆண்டுகளில் மூன்று வயதிற்குட்பட்ட கால்நடைகளுக்கு ரூ.1000-மும், மூன்று வயதிற்கு மேலுள்ள கால்நடைகளுக்கு ரூ.1250-மும், மேலும், மூன்று நாட்கள் பராமரிப்பு செலவாக நாளொன்றுக்கு ரூ.100/- வீதம் மொத்தம் ரூ.1550/- அபராதத் தொகையாக வசூலிக்கப்பட்டு வந்தது.

கடந்த 2011-2012 முதல் 2017-2018 அக்டோபர் வரை 7206 மாடுகள் பிடிக்கப்பட்டு, 1 கோடியே13 லட்சத்து 49 ஆயிரத்து 950 ரூபாய் அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்பொழுது அபராதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, வரும் 2018-19-ம் நிதி ஆண்டிலிருந்து ஏப்.1 2018 முதல் அபராதத்தொகை ரூ.10,000-மும் ஒரு மாட்டிற்கு 3 தினங்களுக்கு பராமரிப்பு செலவாக ரூ.750 ஆக மொத்தம் ரூ.10,750 அபராதத் தொகையாக உயர்த்தி நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இனி வருங்காலங்களில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியால் பிடிக்கப்படும் கால்நடைகளுக்கு அடையாளமாக மாட்டின் காது மடலில் சென்னை மாநகராட்சி வரிசை எண்கள் அடிப்படையில் முத்திரை வில்லை பொருத்தப்படும்.

முத்திரை வில்லை பொருத்தப்பட்ட கால்நடைகள் மீண்டும் பிடிக்கப்பட்டால், அவைகள் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களிடம் உரிய முறையில் ஒப்படைக்கப்படும்.

உள்ளூர் காவல்துறையின் ஒத்துழைப்புடன் மாடு பிடிக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படுவதுடன், உரிமையாளர்கள் மீது நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படும்”

இவ்வாறு சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் கார்த்திகேயன் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

