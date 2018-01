ஹெல்மெட் அணியாமல் சென்ற 4 எஸ்.ஐ., 4 ஏட்டுக்கு அபராதம்

தஞ்சை : தஞ்சை மாவட்டத்தில் பணியாற்றும் போலீசார் இருசக்கர வாகனத்தில் செல்லும்போது கட்டாயம் ஹெல்மெட் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்று எஸ்பி செந்தில்குமார் உத்தரவிட்டிருந்தார். வாகன தணிக்கை, கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்தபோது இருசக்கர வாகனங்களில் செல்லும்போது போலீசார் ஹெல்மெட் அணியாமல் இருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து ஒரு எஸ்.ஐ, 3 சிறப்பு எஸ்ஐகள், 4 தலைமை காவலர்கள் என மொத்தம் 8 பேருக்கு மோட்டார் வாகன சட்டப்படி வழக்குப்பதிந்து தலா ரூ.100 அபராதம் விதிக்க எஸ்பி உத்தரவிட்டார். அபராதம் விதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒரு தலைமை காவலர், போக்குவரத்து ஒழுங்கு பிரிவையும், மற்றொரு தலைமை காவலர் போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவையும் சேர்ந்தவர்.

Source: Dinakaran

English summary

Not wearing a helmet last 4 s.., 4 book penalized

Tanjore big temple in Thanjavur district and police work: motorcycle helmet in forced anindira