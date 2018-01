ஹெலிகாப்டர், சாட்டிலைட் போன்; மோசடிப் பணத்தில் சொகுசு வாழ்க்கை: மும்பையில் தலைமறைவாக இருந்த நபர் கைது

நிலம் வாங்கித் தருவதாகக் கூறி சுமார் ரூ.40 கோடி வரை மோசடி செய்து ஏமாற்றிய நபரை மும்பையில் சென்னை போலீஸார் கைது செய்தனர்..

சென்னை மேற்கு சிஐடி நகரில் வசித்து வருபவர் பிரதீப்குமார் (47). இவர் சென்னை காவல் ஆணையரிடம் புகார் ஒன்றை அளித்தார். அவரது புகாரில் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டை எல்டாம்ஸ் சாலை அல்சா ரிஜென்சி என்ற முகவரியில் ட்ரீம் காஸ்ட்டில் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தை நடத்தி வந்த வெங்கடரமணன்(57) என்பவர் தன்னிடம் நிலம் வாங்கி விற்றுத்தருவதாக கோடிக்கணக்கில் பண மோசடி செய்ததாக கூறியிருந்தார்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு தாலுக்காவில் அமைந்துள்ள கருநிலம் கிராமத்தில் 35 ஏக்கர் நிலம் வாங்கி அதனை பிரித்து வீட்டு மனைகளாக விற்பனை செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்று கூறி தன்னிடம் ரூ1.70 கோடி வாங்கியுள்ளார். சுமார் ரூ.9.37 லட்சம் மதிப்பிலான 1.87 ஏக்கர் நிலம் மட்டும் வாங்கி கொடுத்துவிட்டு அந்த நிலத்தையும் தனது பெயரில் பொது அதிகாரம் பெற்றுக் கொண்டுள்ளார்.

மீதமுள்ள பணத்தில் அவருடைய பெயரில் நிலங்களை வாங்கி லே-அவுட் போட்டு விற்பனை செய்தவர் அப்படி விற்பனை செய்த பணத்தையும் தனக்கு கொடுக்காமல் ஏமாற்றி வந்ததாகவும் பிரதீப்குமார் புகாரில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இது குறித்து பாதிக்கப்பட்ட பிரதீப்குமார் தன்னை ஏமாற்றிய வெங்கட்ரமணாவை அணுகி பணத்தை கொடுக்குமாறு கேட்ட போது தன்னை மிரட்டியதாகவும் எனவே வெங்கட்ரமணன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கேட்டிருந்தார்.

அவரது புகார் மத்திய மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸாருக்கு மாற்றப்பட்டு வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

விசாரணையில் வெங்கட்ரமணன் அவருடைய கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து கொண்டு சென்னை மேலும் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தினரிடம் நிலம் வாங்கித் தருவதாகக் கூறி பணத்தை பெற்றுக் கொண்டு சொன்னபடி நிலத்தை வாங்கிக் கொடுக்காமல் ரூ.5.23 கோடி ஏமாற்றி இருப்பதும் தெரிய வந்தது.

மேலும் சென்னையை சேர்ந்த கிரண் வர்கீஸ் தாமஸ் என்பவரிடம் வெங்கட்ரமணன் அவருடைய கூட்டாளிகளுடன் சேர்ந்து பெரும்பாக்கம் கிராமத்தில் 25 ஏக்கர் நிலம் வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.50 கோடி பெற்றுக் கொண்டு ரூ.17.54 கோடி மதிப்பிலான 10.99 ஏக்கர் நிலம் மட்டும் வாங்கி கொடுத்துவிட்டு மீதம் பணத்திற்கு நிலமும் வாங்கி கொடுக்காமல் பணத்தையும் திருப்பி கொடுக்காமல் ரூ.32.46 கோடி ஏமாற்றியுள்ளார் என்பது தெரிய வந்தது.

மேற்கூறிய மூன்று புகார்களின் பேரிலும் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் வழக்குப்பதிவு விசாரணை நடத்தி முத்து நாராயணன், கமலேஷ் சேத், விஜயகுமார் மற்றும் கோபிநாத் ஆகிய நான்கு பேரை கைது செய்து போலீஸார் சிறையில் அடைத்தனர். ஆனால் முக்கிய குற்றவாளி வெங்கட்ராமன் சிக்கவில்லை.

போலீஸாரிடம் சிக்காமல் வெங்கட்ரமணன் கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்ந்து தலைமறைவாக இருந்து வந்தார். தலைமறைவாக இருந்த வெங்கடரமணனை பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு தேடி வந்தனர்.

விசாரணையில் வெங்கட்ரமணன் இந்தியாவில் தடைசெய்யப்பட்ட சாட்டிலைட் போனை பயன்படுத்துவதும், தான் சொந்தமாக ஹெலிகாப்டர் வைத்துக்கொண்டு மாநிலம் விட்டு மாநிலம் சென்று தங்குவதும் தெரிய வந்தது. சாட்டிலைட் போன் பயன் படுத்தியதால் வெங்கட்ரமணன் இருக்கும் இடத்தை சைபர் பிரிவு போலீஸாரால் கூட கண்டுப்பிடிக்க முடியவில்லை.

வெங்கட்ரமணன் ஹெலிகாப்டர் மூலம் மும்பை, கோவா, ஜெய்ப்பூர் ஆகிய இடங்களில் அடிக்கடி சென்று பதுங்கிக்கொண்டார். போலீஸாரின் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் கடந்த டிச.31 அன்று மகாராஷ்டிரா மாநிலம் கோதபுர் மாவட்டத்தில் ஒரு இடத்தில் பதுங்கி இருப்பதாக ரகசிய தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து அதிரடியாக அங்குசென்ற போலீஸார் வெங்கட்ரமணனை கைது செய்தனர்.

அவரிடமிருந்து இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட சாட்டிலைட் போன், ஹெலிகாப்டர் கைப்பற்றப்பட்டது. பின்னர் சென்னை கொண்டு வரப்பட்ட அவர் இன்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

