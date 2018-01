கரும்பு விவசாயிகள் பிரச்னை: தேமுதிக சார்பில் நாளை முற்றுகை போராட்டம்

சென்னை: கரும்பு விவசாயிகளுக்கான நிலுவை தொகையை உடனடியாக வழங்கக்கோரி தேமுதிக சார்பில் நாளை முற்றுகைப் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக தேமுதிக சார்பில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: கரும்பு விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை சர்க்கரை ஆலைகள் உடனடியாக வழங்கக்கோரி, தேமுதிக சார்பில் 33 சர்க்கரை ஆலைகளின் முன் முற்றுகை போராட்டம் நடத்த உள்ளது. நெல்லிக்குப்பம் சர்க்கரை ஆலை முன்பு பிரேமலதா விஜயகாந்த், ஆம்பூரில் உள்ள கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலை முன்பு தேமுதிக துணை செயலாளர் எல்.கே.சுதீஷ் ஆகியோர் பங்கேற்க உள்ளனர். மீதமுள்ள 31 சர்க்கரை ஆலைகளின் முன்பாக தேமுதிக நிர்வாகிகள் தலைமையில் முற்றுகை போராட்டம் நடைபெறும். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Sugarcane farmers issue: siege on behalf of dmdk tomorrow

Chennai: the arrears immediately for sugarcane farmers demanding dmdk siege on behalf of tomorrow