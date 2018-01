தந்தை மர்ம சாவுக்கு விசாரணை கோரி: திருவண்ணாமலை கலெக்டர் அலுவலகத்தின் மாடியில் ஏறி வாலிபர் தற்கொலை மிரட்டல்

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை கலெக்டர் அலுவலக கட்டிடத்தின் உச்சியில் நேற்று மாலை 4.30 மணியளவில் வாலிபர் ஒருவர் ஏறி நின்று தற்கொலை செய்துகொள்ளப்போவதாக கூறி மிரட்டல் விடுத்தார். உடனடியாக கலெக்டர் கே.எஸ்.கந்தசாமி மற்றும் போலீசார் அந்த வாலிபரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். சுமார் அரை மணி நேரம் கலெக்டரின் பேச்சு வார்த்தைக்கு பிறகு அந்த வாலிபரை போலீசார் கீழே அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் சேத்துப்பட்டு தாலுகாவுக்குட்பட்ட குடிசைகரை கிராமத்தை சேர்ந்த தயாளன்(27) என தெரியவந்தது. அவர் போலீசாரிடம் கூறியதாவது: எனது தந்தை அண்ணாமலை, தாய் கண்ணம்மாள். கடந்த செப்டம்பர் மாதம் ரேஷன் கடைக்கு எனது தாய் அரிசி வாங்க சென்றார். ஊழியர் ஹரி 35 கிலோ அரிசிக்கு பதில் 34 கிலோ அரிசி கொடுத்தார். ஒரு கிலோ குறைவாக இருப்பது பற்றி ஹரியிடம் தட்டிக்கேட்டேன். அதன்பின் ஹரியின் உறவினர்கள் வந்து தகராறில் ஈடுபட்டு எனது தாயை தாக்கினர். இதுகுறித்து பெரணமல்லூர் போலீசில் புகார் செய்தேன். நீண்ட நாட்களாகியும் எந்தவிதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அதன்பின் ரஞ்சித் உட்பட 6 பேரும் என்னிடம் உனது தந்தையை என்ன செய்கிறேன் பார் என கூறி மிரட்டி விட்டு சென்றார்கள். இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் எனது தந்தை மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார். இதற்கு காரணம் ரஞ்சித் உள்ளிட்ட 6 நபர்கள்தான். அவர்களை கைது செய்ய கோரியே கலெக்டர் அலுவலகத்தின் கட்டிட உச்சியில் ஏறி தற்கொலை செய்து கொள்ளப்போவதாக தெரிவித்தேன். இவ்வாறு அவர் கூறினார். அதைத்தொடர்ந்து போலீசார் அண்ணாமலை உடலை கைப்பற்றி விசாரிக்கின்றனர்.

Source: Dinakaran

His father, the mysterious death of the collectors Office demanding an investigation: tiruvannamalai floor boarded the young suicide threat

