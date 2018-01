மதுவால் கல்லீரல் பாதிப்பு: சிகிச்சை வசதி கோரி மனு: டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தையும் வழக்கில் சேர்த்தது ஐகோர்ட்

மதுரை: மதுரை, கிருஷ்ணாபுரம் காலனியை சேர்ந்த ஆனந்தராஜ், ஐகோர்ட் மதுரை கிளையில் தாக்கல் செய்த மனு: தமிழக அரசு இலக்கு நிர்ணயம் செய்து டாஸ்மாக் மதுபான விற்பனையில் ஈடுபட்டுள்ளது. மது அருந்துேவாரின் கல்லீரல் அதிகளவு பாதிக்கிறது. தமிழகத்தில் சென்னை, மதுரை, தூத்துக்குடி, சேலம் உள்ளிட்ட 12 மருத்துவமனைகளை தவிர கல்லீரல் பாதிப்பிற்கான சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகள் இல்லை. கடந்த 2008 முதல் 2014 வரை சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் 8 லட்சத்து 75 ஆயிரத்து 712 பேரும், மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளில் 2 லட்சத்து 64 ஆயிரத்து 780 பேரும் கல்லீரல் பாதிப்பிற்காக சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர். இதில் 86,481 பேர் உள்நோயாளிகளாக சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர். அவர்களில் 823 பேர் இறந்துள்ளனர். இந்த விகிதங்கள் ஆண்டுதோறும் அதிகரிக்கிறது.

எனவே, தமிழகத்தின் அனைத்து அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைகளிலும் கல்லீரல் பாதிப்புக்கான சிறப்பு சிகிச்சைப் பிரிவு உருவாக்கி, தேவையான சிகிச்சை வசதியை ஏற்படுத்த உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் கூறியிருந்தார். இந்த மனுவிற்கு அரசு தரப்பில் பதிலளிக்குமாறு ஏற்கனவே உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது. இந்த மனு நீதிபதிகள் எம்.சத்தியநாராயணன், ஆர்.ஹேமலதா ஆகியோர் முன் நேற்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது மனுதாரர் வக்கீல் ஆஜராகி, ‘‘மதுவால் அரசுக்கு அதிக வருவாய் கிடைக்கிறது. எனவே, விற்பனையில் கிடைக்கும் அதிகளவு வருவாயில் குறிப்பிட்ட தொகையை, கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டோரின் நலனுக்கு செலவிடலாம். இந்த வழக்கில் டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தையும் ஒரு எதிர்மனுதாரராக சேர்க்க அனுமதிக்க வேண்டும்,’’ என்றார். இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள் மனு மீதான விசாரணையை வரும் 22ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்து உத்தரவிட்டனர்.

