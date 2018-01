கடும் உறைபனி காரணமாக குன்னூரில் 2 ஆயிரம் ஏக்கரில் தேயிலை செடிகள் கருகின

குன்னூர்: நீலகிரி மாவட்டத்தின் முக்கிய தொழிலாக உள்ள தேயிலை விவசாயம் இந்த ஆண்டு உறைபனி காரணமாக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குன்னுார், கோத்தகிரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த 10 நாளாக இரவு நேரங்களில் உறைபனி கொட்டுகிறது. இதனால், இப்பகுதியில் சுமார் 2 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பில் பயிரிடப்பட்டுள்ள தேயிலை செடிகள் கருகின. தொழிற்சாலைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படும் பசுந்தேயிலை அளவும் சரிந்துள்ளது. இதன்காரணமாக தேயிலை தொழிற்சாலைகளில் வாரத்துக்கு 4 நாட்களுக்கு மட்டுமே தேயிலைத்தூள் உற்பத்தியாகும் சூழ்நிலை உருவாகி உள்ளது. மேலும் தனியார் எஸ்டேட்களில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு வாரத்தில் 3 அல்லது 4 நாட்கள் மட்டுமே பணி வழங்கப்படுகிறது. கடும் உறைபனி காரணமாக மேரக்காய் கொடிகளும் காய்ந்து சருகாகி உள்ளதால் சுமார் 1000 ஏக்கர் பரப்பிலான தோட்டங்களில் மகசூல் இல்லாமல் போனது. இதனால் மலை தோட்ட விவசாயிகள் மற்றும் அதனை சார்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு கடும் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. பசுந்தேயிலை மகசூல் கிடைக்கவும், மலை தோட்ட காய்கறி பயிர்கள் மீண்டும் விளையவும் 2 மாதத்துக்கு மேல் ஆகும் என்பதால் வேலையின்றி தவிக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

