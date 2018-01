தியாகராஜர் ஆராதனை விழா துவக்கம்

தஞ்சை: தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறில் தியாக பிரம்ம மஹோத்சவ சபாவின் 171-வது தியாகராஜர் ஆராதனை விழா நேற்று தொடங்கியது. விழாவை கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோகித், குத்து விளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார்.அப்போது, அவர் பேசுகையில், `18ம் நூற்றாண்டில் மும்மூர்த்திகளான தியாகராஜர், சியாமாசாஸ்திரி, முத்துசுவாமி தீட்சிதர் ஆகியோரின் கீர்த்தனைகளால் கர்நாடக இசை மிக உயரிய இடத்தை அடைந்தது. சாமானிய மக்களும் ரசிக்கும் விதமாக தியாகராஜர், ரம்மியமான பாடல்களை இயற்றியுள்ளார். ஆனால் அவருடைய 800 பாடல்கள் மட்டும் மீட்டெடுக்கப்பட்டன. இதர பாடல்களையும் மீட்டெடுக்க வேண்டும்’ என்றார்.

