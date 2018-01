மதுரை உள்பட 9 விமானநிலையங்கள் பெயரை மாற்ற பரிசீலனை: மத்திய மந்திரி தகவல்

மதுரை உள்பட 9 விமான நிலையங்களின் பெயரை மாற்ற பரிசீலித்து வருவதாக மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை மந்திரி தெரிவித்தார்.

புதுடெல்லி: மதுரையில் உள்ள விமான நிலையத்திற்கு முத்துராமலிங்கத்தேவரின் பெயரை சூட்ட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது. இந்த நிலையில் டெல்லி மேல்-சபையில் நேற்று பா.ஜ.க. எம்.பி. சுப்பிரமணிய சாமி இதுதொடர்பான கோரிக்கையை வைத்தார். அப்போது அவர், ‘மதுரை விமான நிலையத்திற்கு முத்துராமலிங்கத்தேவரின் பெயரை சூட்ட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டு வருகிறது. நேதாஜிக்கு நெருக்கமாக இருந்தவர் என்பதற்காக அவரது பெயரை சூட்ட மறுக்கிறார்கள்’ என்று குற்றம் சாட்டினார். இதற்கு பதில் அளித்த மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை மந்திரி அசோக் கஜபதி ராஜு, ‘விமான நிலைய பெயர் மாற்றம் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட மாநில சட்டசபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை செய்ய வேண்டும். அதன்பிறகே பெயர் மாற்றம் செய்யப்படும். ஆனால் பொது கட்டிடங்களுக்கோ, இடங்களுக்கோ பிரபலமானவர்களின் பெயர்களை சூட்ட தமிழக அரசு ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை’ என்று தெரிவித்தார். பின்னர் பேசிய மேல்-சபை தலைவர் வெங்கையாநாயுடு, ‘பொது கட்டிடங்கள் மற்றும் விமான நிலையங்களுக்கு தமிழகத்தில் ஆளும் கட்சிக்கு ஆதரவானவர்களின் பெயர்களை சூட்டினால், அடுத்து வரும் அரசு அதனை மாற்றி விடும். இதனால் அரசியல் சர்ச்சைகள் ஏற்படும்’ என்று தெரிவித்தார். இதற்கிடையே காங்கிரஸ் எம்.பி. அம்பிகாசோனி உள்ளிட்ட சில எம்.பி.க்கள் தங்கள் மாநில விமான நிலைய பெயர் மாற்றம் குறித்து கேள்வி எழுப்பினர். அப்போது மத்திய மந்திரி அசோக் கஜபதி ராஜு கூறுகையில், மதுரை உள்பட 9 விமான நிலையங்களின் பெயர்களை மாற்றுவது தொடர்பாக பரிசீலித்து வருவதாக தெரிவித்தார். #TamilNews #Airportsnamechange

