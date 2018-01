மாநிலங்களவையில் திவால் மசோதா நிறைவேற்றம்

வங்கிக்கடனைத் திரும்பச் செலுத்தாத நிறுவனங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வழிவகை செய்யும் திவால் சட்டத் திருத்த மசோதா மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது.

புதுடெல்லி: வங்கிக்கடன்களை வேண்டுமென்றே திரும்பிச்செலுத்தாதவர்கள் தங்கள் நிறுவனங்களை கலைத்து முடிவுக்கு கொண்டு வருவதை தடுக்கும் வகையில் திவால் சட்ட திருத்த மசோதாவை மத்திய அரசு தயாரித்தது. இந்த மசோதா நாடாளுமன்ற மக்களவையில் ஏற்கனவே தாக்கல் செய்யப்பட்டு, நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டது. அதைத் தொடர்ந்து மாநிலங்களவையிலும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதன்மீது நேற்று விவாதம் நடந்தது. விவாதத்துக்கு நிதி மந்திரி அருண் ஜெட்லி பதில் அளித்து பேசினார். அப்போது அவர், “சொத்துகளையும், வேலை வாய்ப்புகளையும் காப்பாற்றும் விதத்தில் தான் இந்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது” என்று குறிப்பிட்டார். அதன்பின்னர், இந்த மசோதா அங்கு நிறைவேற்றப்பட்டது. ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் கையெழுத்திட்டு விட்டால், இந்த மசோதா சட்டமாகி அமலுக்கு வந்து விடும். அதன்பின்னர் வங்கிக்கடன்களை வேண்டுமென்றே திரும்பிச் செலுத்தாத நிறுவனங்களின் நிலை சிக்கலாகி விடும். அந்த நிறுவனங்கள், திவால் ஆகி விட்டதாகக்கூறி, நிறுவனத்தை கலைப்பதற்கான தீர்மானத்தை, திட்டத்தை அரசிடம் சமர்ப்பிக்க முடியாது.

