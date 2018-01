சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலின் பெயரை மீண்டும் மாற்ற தேவசம் போர்டு முடிவு

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலின் பெயரை மீண்டும் தர்மசாஸ்தா கோவில் என மாற்ற தேவசம் போர்டு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. #SabarimalaAyyappanTemple #DharmaShasthatemple

திருவனந்தபுரம்: சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலின் பெயரை மீண்டும் தர்மசாஸ்தா கோவில் என மாற்ற தேவசம் போர்டு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் பல ஆண்டுகளாக ‘தர்மசாஸ்தா கோவில்’ என்று அழைக்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு அப்போதைய திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு, சபரிமலை கோவிலின் பெயரை ‘சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில்’ என மாற்றியது. மாநிலத்தில் உள்ள பல கோவில்களுக்கு தர்மசாஸ்தா கோவில் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது, ஆனால் ஐயப்பன் கோவில் சபரிமலையில் மட்டுமே உள்ளது என பெயர் மாற்றத்திற்கு காரணம் கூறப்பட்டது. இந்நிலையில் சமீபத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்ற திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டு சபரிமலை கோவிலின் பெயரை மீண்டும் ‘சபரிமலை தர்மசாஸ்தா கோவில்’ என மாற்ற தீர்மானித்துள்ளது. இன்று திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற உள்ள தேவசம் போர்டு கூட்டத்தில் இது தொடர்பான முடிவு எடுக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது. #tamilnews #SabarimalaAyyappanTemple #DharmaShasthatemple

Source: Maalaimalar

