கடலூர் : திட்டக்குடி அடுத்த வெங்கனூர் கைகாட்டியில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி தலைகீழாக கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. லாரியின் இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ள ஓட்டுநரை மீட்க தீயணைப்பு வீரர்கள் கடும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Lost control of the truck near Cuddalore upturned accident

Cuddalore: thittakkudi next venganoor kaikatti lost control of the truck overturned in the accident, within