ஆர்கே நகர் தொகுதி மக்களுக்கு இன்று நன்றி தெரிவிக்கிறார் டிடிவி தினகரன்!

சென்னை: ஆர்கே நகர் தொகுதி மக்களுக்கு டிடிவி தினகரன் இன்று மாலை நன்றி தெரிவிக்கிறார். சென்னை ஆர்கே நகர் தொகுதி ஜெயலலிதா மறைவால் காலியனாது. ஏற்கனவே தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் கடந்த டிசம்பர் 21ஆம் தேதி மீண்டும் தேர்தல் நடைபெற்றது. இதற்கான தேர்தல் முடிவுகள் 24ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டன. இதில் சுயேச்சை வேட்பாளராக குக்கர் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட தினகரன் 89 ஆயிரம் வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். கடந்த வாரம் ஆர்கே நகர் தொகுதி எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றக் கொண்ட அவர் இதுவரை ஆர்கே நகர் தொகுதி மக்களை சந்திக்கவில்லை. இந்நிலையில் இன்று மாலை டிடிவி தினகரன் தன்னை வெற்றி பெறச் செய்த ஆர்கே நகர் தொகுதி மக்களை நேரில் சந்தித்து நன்றி தெரிவிக்கவுள்ளார்.

