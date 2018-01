மதுரை : மதுரை விளக்குத்தூண் பகுதியில் ஜவுளி கடையில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த தீயை கட்டுப்படுத்த 7 தீயணைப்பு வாகனங்கள் போராடி வருகின்றன.இந்த ஜவுளி கடை தீ விபத்தில் சுமார் ரூ.25 லட்சம் மதிப்புள்ள துணிகள் தீயில் எரிந்து சேதமாகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

In the area of textile shops in Madurai vilakuthun fire

In the area of textile shops in Madurai Madurai: vilakuthun fire occurred. This fire is evil to control 7